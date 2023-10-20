جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك

تنعقد حاليًا أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي تسبق فتح باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

- التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

- النظر في تقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

وكان الزمالك، قد أعلن فتح باب التسجيل للجمعية العمومية للنادي، منذ التاسعة صباحا، على أن يبدأ التصويت في انتخابات النادي، عقب اكتمال النصاب القانوني.

وستستمر عملية التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك، السابعة مساء اليوم.

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل.