القوة الناعمة.. قصص نجاح لسياسيات فلسطينيات رغم الاحتلال

في ظل الصراع الدائر في فلسطين، ظهرت نماذج مذهلة من النساء الفلسطينيات اللواتي يتحدّين التحديات ويتولّين القيادة السياسية، وبفضل قوتهن وشجاعتهن، أصبحن رموزًا للصمود والتغيير في المجتمع الفلسطيني.

تاريخ فلسطين مليء بالنساء الرائدات اللواتي قادن التحركات والحركات السياسية والاجتماعية، وتولين مناصب قيادية تهدف إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه. وفي هذا التقرير، سنستكشف بعضًا من هذه النماذج الملهمة للنساء الفلسطينيات اللواتي يتولّين القيادة السياسية، وسنسلط الضوء على تحدياتهن وانتصاراتهن، وكذلك دورهن في تعزيز حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ليلى شهيد

ليلى منيب شهيد هي سياسية فلسطينية مندوبة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي ولدت في 13 يوليو 1949 في بيروت، وكانت قد شغلت قبل ذلك منصب مندوبة فلسطين في باريس لمدة 12 سنة، والدها الدكتور منيب شهيد أُستاذ الطب في الجامعة الأمريكية ووالدتها سيرين جمال الحسيني من عائلة الحسيني التي تعتبر من أكبر العائلات الفلسطينية.

وتولت شهيد منصب وزيرة السياحة والآثار في الحكومة الفلسطينية في العام 2009، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، كانت شهيد ناشطة فلسطينية ومؤسسة لعدة منظمات نسائية، وعملت على تعزيز حقوق المرأة في فلسطين.

حنان عشراوي

تولت عشراوي منصب الأمين العام لحركة فتح في العام 2004، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وكانت عشراوي ناشطة فلسطينية ومقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان لها دور بارز في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، كما تولت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية في العام 2007، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وكانت ناشطة فلسطينية وقادة المقاومة الفلسطينية، وشاركت في عدة عمليات مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

آمال حمد

آمال توفيق عبد الهادي نشوان حمد، هي سياسيّة ونسوية فلسطينية، وقيادية في حركة فتح، وايضًا وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر.

ولدت آمال توفيق عبد الهادي حمد في بلدة بيت حانون بقطاع غزة في عام 1963، تلقت تعليمها الابتدائي والإعدادي في مدرسة البلدة، وحصلت عام 1982 على الثانويه العامه الفرع العلمي، والتحقت بكلية العلوم في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية وحصلت منها على درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات عام 198، وحصلت على الماجستير في تخصص علم النفس الاجتماعي من جامعة عين شمس في مصر وعلى درجة الدكتوراة في الفلسفة تخصص «علم النفس التربوي» من ذات الجامعة عام 2015.