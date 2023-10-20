الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متطوع أمام معبر رفح: دخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين حق أصيل

معبر رفح
معبر رفح

قال رياض المحمدي، أحد المتطوعين المتواجدين أمام معبر رفح: إن أبسط ما نريده هو إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، فهو حق أصيل لهم طبقًا للقوانين الدولية.

وتابع: البقاء على معبر رفح لحين إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين هو قضيتنا في الوقت الحالي، لإنقاذ القضية الفلسطينية؛ فالمساعدات الإغاثية تعني الحفاظ على الأشقاء وتساعدهم في الصمود ضد محاولات الاستهداف من الكيان الصهيوني لإبادتهم.

استعدادات معبر رفح لدخول المساعدات لفلسطين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد تُظهر اصطفاف قوافل المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية المنتظرة للدخول إلى أهالي قطاع غزة من أمام معبر رفح الدولي من الجانب المصري.

وقال مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق أمام معبر رفح البري الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية، لافتًا إلى أن قوافل المساعدات تنتظر الدخول بعد الإعلان الرسمي لدخولها للأراضي الفلسطينية.

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