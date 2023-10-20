الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبرزها 30 يونيو.. تاريخ ميدان الممر مقر الوقفة التضامنية بالإسماعيلية دعمًا لفلسطين

مقر الوقفة التضامنية
مقر الوقفة التضامنية بالإسماعيلية دعمًا لفلسطين

يُعد ميدان الممر بوسط مدينة الإسماعيلية  شاهدًا على كل الأحداث التي جرت في مصر والوطن العربي، فهو الميدان الرئيسي بالمحافظة.

ومن المقرر أن يحتشد أهالي الإسماعيلية اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية دعمًا للقضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني في حق أهالي قطاع غزة.

وشهد ميدان الممر تعليق العديد من اللافتات المؤيدة للقضية الفلسطينية ورفض تهجيرهم قسريًا.

شاهد على التاريخ

كان ميدان الممر شاهدًا على العديد من الأحداث التاريخية أبرزها ثورة 30 يونيو، وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا وقفات أهالي الإسماعيلية ضد الإرهاب.

إنشاء ميدان الممر 

ويبدأ ميدان الممر بشارع رضا للقادمين من منطقة الشيخ زايد مرورًا بالنادي الإسماعيلي وينتهي بشارع السلطان حسين، حتى شارع محمد على، وتم إنشاء ميدان الممر، في عهد الخديو إسماعيل عام 1879 بعد افتتاح القناة بـ10 سنوات ويتوسط 3 أحياء بالمدينة أول وثاني وثالث.

كان ميدان الممر بالإسماعيلية مركزًا لعبور التجارة والقوافل القادمة من الغرب لتصل إلى الشرق عبر قناة السويس وحلقة وصل بين حي العرب وحي الإفرنج، الأول مقر إقامة التجار العرب وعمال قناة السويس، والآخر مقر إقامة المهندسين الأجانب الذين يديرون قناة السويس.

وتم تطوير الميدان أكثر من مرة ويقع الميدان على جانبية حديقتين يتوسطهم شارع رضا وعلى أحد جانبيه مقهى المثلث الشهير الذي يعتبر ملتقى للمثقفين والسياسيين منذ سنوات طويلة.

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