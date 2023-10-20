الأسرة الكومبونيانية في مصر تحتفل بعيد القديس دانيال كومبوني

توالت احتفالات الأسرة الكومبونيانية بمصر، بعيد شفيعها، ومؤسسها، القديس دانيال كومبوني، حيث ترأس الذبيحة الإلهية الأب دييجو، الرئيس الاقليمي للرهبنة الكومبونيانية بمصر والسودان، وذلك بكنيسة القديس يوسف، بالزمالك.

مشاركة الأباء الكهنة

شارك في الاحتفال عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الأديرة القاهرة، وخارجها، كما شارك أيضًا كورال الإخوة السودانيين، والإرييتريين، بالإضافة إلى جمع غفير من أبناء الكنيسة، يتقدمهم سفير دولة مالطة بالقاهرة، بجانب الأخوات الراهبات الكومبونيانيات، والأصدقاء، والمحبين.

وتبقى كلمات القديس كومبوني الخالدة بأحرف من نور "خلاص إفريقيا بالأفريقين"، "أنا أموت والرسالة تبقى وتدوم"، كما توالت الاحتفالات في مختلف الكنائس الكومبونيانية بمصر: السكاكيني، وسط البلد، حلوان، الكيلو أربعة ونصف، وأسوان، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الكنيسة.