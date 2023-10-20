اتحاد جامعة حلوان يتحدث عن الوقفات الاحتجاجية الطلابية تأييدًا لرؤية الرئيس السيسى

تحدث عصام الدين محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، عن الوقفات الاحتجاجية الطلابية تأييدًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمًا للقضية الفلسطينية، قائلًا: إننا نؤكد الموقف القوي للدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف محمد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن جامعة حلوان شهدت أمس وقفة احتجاجية للطلاب تضامنًا مع الأشقاء في غزة، إضافة إلى تواجد آلاف الطلبة داخل الحرم وخارجه بشعار "بالروح والدم نفديك يا فلسطين".

تزايد الوعي السياسي لدى الشباب واهتمامهم بالأحداث

وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن نزول طلاب الجامعات والتظاهر ودعم القضية في هذا التوقيت تحديدًا، دليل على تزايد الوعي السياسي لدى الشباب واهتمامهم بالأحداث الجارية والحرص على المشاركة والتعبير عن الرأي.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن رسالة الطلاب التي أرادوا التعبير هنا من تنظيم الوقفات الاحتجاجية، معقبًا: "كلنا كشباب جامعات وراء القيادة السياسية واليوم أيضًا سننزل للتعبير عن تأييدنا والتضامن مع موقف مصر تجاه القضية، كلنا نؤكد حكمة الدولة المصرية والرئيس السيسي وتأييد أي قرار لنصرة أشقائنا في غزة".