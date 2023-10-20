غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري مع الهند

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، الملحق التجاري بالسفارة الهندية في مصر؛ لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

واستقبل سيد النواوي، نائب رئيس غرفة القاهرة، الملحق التجاري الهندي، حيث بحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي في مختلف المجالات.

وقال سيد النواوي، إن القيادة السياسية المصرية داعمة بقوة من أجل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وهو ما يتيح لنا الفرصة الكبيرة لبحث آفاق جديدة مع كل الدول من بينها الهند التي تربطنا بها علاقات تاريخية كبيرة ولنا تعاملات تجارية على صعيد أنشطة مختلفة.

العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية

ونوه "النواوي" بأهمية مناقشة كل المعوقات التي قد تواجه زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين من البلدين؛ لبحث مطالب السوقين والسعي إلى تلبيتها خاصة أن مصر تستورد لحوم من الهند منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة وتوفير كل البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الملحق التجاري الهندي، ضرورة زيادة التعاون بين السفارة وغرفة القاهرة ومناقشة أي معوقات من أجل تسهيل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك وأن السفارة لديها أتم الاستعداد للتدخل وحل أي معوقات قد تواجه دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.