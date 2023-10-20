الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نادى القضاة ينظم حملة تبرع بالدم للمصابين بقطاع غزة اليوم

نادي القضاة ينظم
نادي القضاة ينظم حملة تبرع بالدم

ينظم نادي القضاة، في إطار دعم الشعب المصري الدائم للقضية الفلسطينية وتقديم يد العون لإخواننا الفلسطينيين، حملة تبرع قضاة مصر بالدم للمصابين بقطاع غزة، اليوم الجمعة، بمقر النادي، عقب صلاة الجمعة.

وأدان مجلس إدارة نادي قضاة مصر العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقتل المدنيين العزّل والنساء والأطفال، وتدمير قطاع غزة بشكل ممنهج غير مسبوق.

وثمّن نادي قضاة مصر موقف القيادة السياسية القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي، ومنع تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، والحفاظ على حقوقهم المشروعة، وتقديم كامل الدعم لهم، والعمل على وقف تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية.

نادي القضاة قضاة مصر قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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