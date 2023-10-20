الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سامي هاشم يحاور القيادات الشابة من الجامعات والمعاهد في تطوير التعليم

التعليم العالي
التعليم العالي

في إطار تعزيز التواصل بين  القيادات الشابة والقيادات البارزة فى المجتمع، استضاف معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري.

وخلال هذه الزيارة المهمة تحاور رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مع القيادات الشابة من الجامعات والمعاهد المصرية، فى كل ما يخص تطوير التعليم والاستماع إلى جميع استفساراتهم والإجابة عليها. 

وتمثلت أهمية اللقاء في فتح قنوات الحوار بين الشباب الطموح والقيادات البارزة فى مجلس النواب، حيث قدم الدكتور سامي هاشم نظرة مفصلة حول التطورات والتحديات في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر، كما تم خلال اللقاء تبادل الأفكار والآراء حول كيفية تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

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سامي هاشم يحاور القيادات الشابة من الجامعات والمعاهد فى تطوير التعليم

وبدوره، أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالدور الوطني والقومي البارز الذي يقوم به معهد إعداد القادة في تأهيل وتطوير قادة الغد، معبرا عن تقديره للمعهد.

وأكد على أن هذه الجهود الذي يقوم بها المعهد في تزويد الشباب بالمهارات والتدريبات الضرورية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قوى الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤوليات القيادية في المستقبل، وزيادة قدرتهم على المساهمة في تطوير الوطن.

كما أشار إلى أهمية توجيه كل الكوادر الشابة التي استفادت من دورات المعهد نحو القضايا الوطنية وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في البناء والتنمية المستدامة لمصر.

الكوادر الشابة التي استفادت من دورات المعهد 

وأفاد الدكتور سامى هاشم أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي، نظرًا للطلب المتزايد على مهاراتها في سوق العمل خلال هذه الفترة، مؤكدا على أهمية تجهيز الفرد بالمعرفة والمهارات التي تساهم في نجاحه في جميع الظروف، وشدد على التحدي الكبير الذي يمثله الذكاء الاصطناعي، وأكد على أهمية تجهيز منظومة التعليم العالي لمواجهة هذا التحدي والاستفادة منه بما يخدم الإنسانية.

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وخلال اللقاء الحواري التي عقد، أكد "هاشم" على أهمية تشجيع طلاب الجامعة على المشاركة في الأنشطة الرياضية كوسيلة لتعزيز اللياقة البدنية والصحة الشخصية، موضحا أن ممارسة الرياضة ليست مجرد معرفة نظرية يمكن استقاؤها من الكتب، بل تعتمد بشكل أساسي على التجربة والممارسة العملية.

كما أعرب عن أمله في تشجيع إقامة برلمانات طلابية داخل كل كلية من كليات الجامعة لتعزيز التفاعل والمشاركة الديمقراطية بين الطلاب.

وأبدى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ترحيبه باستقبال أي مقترحات من القيادات الشابة فى أى وقت ومناقشتها داخل المجلس، موضحا أهمية هذه المقترحات في تطوير التعليم العالي بما يعود بالنفع على الطلاب الجامعيين الذين يمثلون أساس المستقبل وأيضًا على تطوير المجتمع بأسره.

وأثنى الحضور على هذه اللقاء التي ساهم فى تعزيز التفاعل البناء بين الشباب والقيادات وتعزز من دور الشباب كقوة دافعة للتغيير في مصر، وتعكس هذه الزيارة التزام معهد إعداد القادة بتعزيز دور الشباب كقوة محركة للتنمية في مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعادته  لحضور الدكتور سامي هاشم في أروقة المعهد، وقد رحب بضيافته في هذا اللقاء البناء والمهم.

وأكد فى كلمته على حرص معهد اعداد القادة على تبادل الأفكار والمناقشات الهادفة، وتقديم أفضل الفرص التدريبية والتطويرية للشباب المصري، ونشجع بشدة على التفاعل وتقديم المقترحات من القيادات الشابة لتحسين التعليم العالي وبناء مستقبل أفضل.

وزير التعليم العالي البحث العلمي للأنشطة الطلابية سامي هاشم رئيس لجنة التعليم لبحث العلمي القيادات الشابة

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