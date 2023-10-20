دماء مصرية في سبيل القضية الفلسطينية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترانيوز"، اليوم، تقريرًا عن أسماء الشهداء المصريين الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل القضية الفلسطينية.

ووفقًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية، والذي ينص على وجوب الدفاع عن الدول العربية في حال وقوع اعتداء، قرر المجتمعون التمسك باستقلال فلسطين بعد الإعلان عن وثيقة قيام كيان إسرائيل، وهي وثيقة كتبت في مايو 1948 بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان ديفيد بن غوريون الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية قيام الكيان الإسرائيلي واحتلال الشعب اليهودي إلى ما أسماه أرضه التاريخية.

أسماء شهداء مصر في سبيل القضية الفلسطينية

كما أعلن الملك فاروق عن مشاركة الجيش المصري في حرب 1948، حيث أدرك أن الرأي العام المصري والعربي لدية رغبة في الإسهام في عملية إنقاذ فلسطين ولمواجهة خصومه السياسيين في ذلك الحين.

واستشهد عدد كبير من خير جنود الأرض في الحرب، ومنذ هذا التاريخ امتزجت دماء المصريين مع القضية الفلسطينية إلى الأبد.