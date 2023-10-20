الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر يكشف مفاجأة عن الرئيس السابق محمد بازوم

المجلس العسكري الحاكم
المجلس العسكري الحاكم في النيجر

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن الرئيس السابق محمد بازوم حاول الفرار من مقر إقامته الجبرية.

يأتي ذلك فيما أعلنت فرنسا، أمس الخميس، أن طلائع جنودها الذين غادروا النيجر وصلت إلى عاصمة تشاد. 

ويشهد الوجود العسكري الفرنسي تراجعا في منطقة الساحل منذ سنة 2020 وتبنت السلطات المنبثقة عن انقلاب النيجر مواقف مناهضة لفرنسا، وكانت سببا في سحب باريس سفيرها من العاصمة النيجرية.

وتمثل الطلائع الأولى بداية لعملية معقدة يتوقع أن تستكمل بحلول نهاية ديسمبر المقبل حسب السلطات الفرنسية.

وأوضح المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيار جودييير لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه القافلة غادرت النيجر "بأمان وبالتنسيق مع القوات النيجيرية".

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