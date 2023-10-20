الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: الموقف الأمريكى لا يسعى لحل الأزمة الفلسطينية

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

أكد الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، أن القمة العربية للسلام، التي دعت إليها مصر جيدة، حيث تعتبر أهم الفرص لحل القضية الفلسطينية.

 

وأضاف الشامي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز" أن الحل الوحيد هو الجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن الحل العسكري ليس حلًا وفشل في الكثير من الأوقات.

 

قال الشامي، إن المواقف الغربية وخاصة الأمريكي، لا ينم عن رغبة واضحة لحل الأزمة الفلسطينية، وهذا يعرقل عملية السلام، لذا يجب على الولايات المتحدة والدول الأوربية، أن الحل يأتي في التفاوض.

 

أشار أستاذ العلاقات الدولية، أن علي إسرائيل أن تتحمل مسئولية ما فعلته في قطاع غزة، والعمل على حل القضية الفلسطينية والسماع لنداء السلام.

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