الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى يكشف لـ"الشاهد" البديل أمام إسرائيل بعد رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وطارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه "إذا كان الاحتلال الإسرائيلي قد طرح فكرة التوطين لدينا في سيناء، فنحن نرد عليه وكذلك نرد على  الدول الأوروبية التي تقول إن القطاع جهنم وضيق وكل السلبيات فيه، فنحن نقول لهم مولوه ووسعوا القطاع وأصنعوا تغيير في البعد الديموغرافي، لا توجد لدينا مشكلة في ذلك".

وأضاف الدكتور طارق فهمي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "إذا كان الإحتلال الإسرائيلي  يطرح التوطين في الصحراء، فعلينا أن نطرح له صحراء أيضًا، وبالتالي علينا أن نطرح له صحراء النقب في إسرائيل".

صحراء النقب هي البديل وليس سيناء 

وأشار إلى إنه إذا كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن نقل أهالي قطاع غزة إلى سيناء، فإن سيناء عمران، حيث غيرنا من ملامح سيناء اليوم، وبالتالي نحن غيرنا هذه الصحراء بالكامل، فسيناء لم تعد صحراء اليوم، لكن صحراء النقب في إسرائيل لم يتم فيها مشروع تنمية حتى هذه اللحظة.

وأوضح أنه يوجد وزارة تسمى وزارة النقب، وهي وزارة خاصة بعرب 48، ووزارة للمجتمعات اليهودية في هذه المناطق، ولم يتم تعميرها، لأنها بحاجة إلى تمويل، وبالتالي فإن الأموال الخاصة وتمويل دول الاتحاد الأوروبي والأمريكان الذين يخافون عليكم، هم من يمولوكم.

صحراء النقب برنامج الشاهد طارق فهمي القضية الفلسطينية تهجير الشعب الفلسطيني

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