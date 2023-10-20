طارق فهمى: "خطة الشيطان" عرضت فى عهد مبارك ورفضت بشكل قاطع

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإسرائيليين نشروا وأعلنوا أن هناك اتفاقات ووثائق تؤكد أن الخطة عرضت وتم مناقشتها مع الجماعة السابقة بعد 2010.

وأضاف "فهمي"، خلال برنامج "الشاهد" والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن فكرة التوطين المتبادل، عرضت في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، ولكن رفضت تمامًا.

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.