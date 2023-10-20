طارق فهمى يكشف لـ"الشاهد" عن صاحب فكرة "التوطين المتبادل"

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الخطة الأولى للحكومة الإسرائيلية والتي تتمثل في الفصل بين البلدين، وصولًا لخطة التوطين المتبادل، ما هي إلا نتائج أبحاث للكثير من الجنرالات في إسرائيل.

وقال فهمي، خلال برنامج "الشاهد" والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن صاحب فكرة التوطين المتبادل، تنسب للجنرال "جيورا أيلاند"، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف فهمي أن الجنرال "أيلاند" وضع خطة التوطين المتبادل وفقًا للكثير من الدراسات، حيث توصل أن هناك أزمة في قطاع غزة، منوها أن الحكومة الإسرائيلية سلطت الكثير من أبحاثه للسيطرة على هذا القطاع.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.