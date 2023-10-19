علاء شلبي: ما يحدث في قطاع غزة ما هو الإ جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي

أوضح الدكتور علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قطاع غزة تحت قيادة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لمنظمات القانون الدولي.

قال شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن ما يجري الآن لنموذج فظيع لمخالفة كل ما يتغنى به الغرب بالحضارة والديمقراطية.

وأضاف شلبي، أن قطع مقومات الحياة سواء مياه أو طعام أو وقود، ما هو إلا محاولة قتل جماعي، وهذا ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا جريمة حرب.