الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء شلبي: ما يحدث في قطاع غزة ما هو الإ جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي

علاء شلبي
علاء شلبي

أوضح الدكتور علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قطاع غزة تحت قيادة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لمنظمات القانون الدولي.

قال شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن ما يجري الآن لنموذج فظيع لمخالفة كل ما يتغنى به الغرب بالحضارة والديمقراطية.

وأضاف شلبي، أن قطع مقومات الحياة سواء مياه أو طعام أو وقود، ما هو إلا محاولة قتل جماعي، وهذا ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا جريمة حرب.

علاء شلبي قطاع غزة جريمة حرب الدكتور علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الأنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان القانون الدولي

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