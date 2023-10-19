أستاذ قانون: غزة محتلة وفقًا للقانون الدولي

أوضح الدكتور نبيل أحمد، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، مفهوم القانون الدولي وكيف خالفته إسرائيل، حيث أكد أنه قانون ملزم لكل الأطراف ومن يخالفه يتعرض للمساءلة الدولية.

أضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن غزة محتلة وفقًا للقانون الدولي.

أشار "أحمد"، إلى أن القانون الدولي يتطور مع تطور الدول، مؤكدًا أن الدولة الفلسطينية تفقد السيطرة على قطاع غزة بسبب ممارسات دولة إسرائيل وهذا يسمى احتلال.