الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم البنتاجون: الصواريخ التى اُطلقت من اليمن كانت متجهة لأهداف فى إسرائيل

المتحدث باسم البنتاغون
المتحدث باسم البنتاغون

قال المتحدث باسم البنتاجون، إن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددًا من المسيرات أطلقها الحوثيون، مشيرًا إلى أن الصواريخ التي اُطلقت من اليمن ربما كانت متجهة لأهداف في “إسرائيل”.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أنه لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حماس، وعززنا وجود مقاتلاتنا في أجواء المنطقة تحسبا لأي تهديد 

وأوضح أنه تم استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بمسيرة تم تدميرها ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف، كما  قواتنا تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد بالعراق، مؤكدًا أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وأكد المتحدث باسم البتاغون، أن معلوماتنا إلى الآن لا تظهر أي علاقة مباشرة لإيران بهجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري، ونتعامل مع التهديدات ضد قواتنا في المنطقة بجدية.

البنتاغون يو إس إس كارني الحوثيون اليمن إسرائيل

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مقتل ضابط إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم بطولكرم

روسيا: الفيتو الأمريكى بمجلس الأمن أظهر تطلعات واشنطن الحقيقية

باحث سياسي: مصر تقود حراكًا إقليميًا ودوليًا لإنقاذ الفلسطينيين

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية شكّلت قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال

حامد فارس: الدولة المصرية حريصة على كسر حصار قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية.. استشهاد 16 صحفيًا فلسطينيًا منذ العدوان على غزة

"القاهرة الإخبارية": مصر تطلق نداءً لإغاثة الفلسطينيين فى غزة (صور)

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى