المتحدث باسم البنتاجون: الصواريخ التى اُطلقت من اليمن كانت متجهة لأهداف فى إسرائيل

قال المتحدث باسم البنتاجون، إن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددًا من المسيرات أطلقها الحوثيون، مشيرًا إلى أن الصواريخ التي اُطلقت من اليمن ربما كانت متجهة لأهداف في “إسرائيل”.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أنه لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حماس، وعززنا وجود مقاتلاتنا في أجواء المنطقة تحسبا لأي تهديد

وأوضح أنه تم استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بمسيرة تم تدميرها ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف، كما قواتنا تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد بالعراق، مؤكدًا أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وأكد المتحدث باسم البتاغون، أن معلوماتنا إلى الآن لا تظهر أي علاقة مباشرة لإيران بهجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري، ونتعامل مع التهديدات ضد قواتنا في المنطقة بجدية.