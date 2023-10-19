المجلس الأوروبي يطالب بالتحقيق في مجزرة مستشفى المعمداني

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، إنه يتعين إجراء تحقيق جاد في الانفجار الذي وقع هذا الأسبوع في مستشفى في غزة وأودى بحياة مئات الفلسطينيين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إنه بناء على ما رآه فإن الانفجار نفذه الفريق الآخر، في إشارة إلى الفلسطينيين، في حين ألقت الدول العربية باللوم على إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد الضحايا الذين سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلى المعمداني في مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا قتلوا في المذبحة الإسرائيلية بالمستشفى، وفقا لرويترز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن 471 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها بالمذبحة الإسرائيلية في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

ونسب جيش الاحتلال الضربة التي طالت مستشفى في مدينة غزة إلى حركة الجهاد الفلسطينية.

ونفت حركة الجهاد الأكاذيب والاتهامات الباطلة التي وجهتها إليها إسرائيل، مؤكدة أن المستشفى استهدف بقصف جوي أطلق من طائرة حربية إسرائيلية.