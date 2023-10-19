الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حمدى بخيت: دعم أمريكا لإسرائيل لم يحدث فى تاريخ العلاقات بينهما

اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن خطاب  بايدن قبل رحيله من إسرائيل، يؤكد أن أمريكا هي أول دولة حريصة على بناء إسرائيل، ولو لم تكن موجودة لأوجدناها، ونحن أول من اعترف بها بعد 11 دقيقة من إعلان وجودها. 

أمريكا تدعم إسرائيل بكل ما تملك 

وأضاف اللواء حمدي بخيت خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، بايدن قال إنهم يدعمون الدولة الإسرائيلية بكل ما يملكون، مؤكدًا أن دعم أمريكا لإسرائيل هذه الفترة يعتبر دعما لم يحدث في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وبناء على هذه العبارة تم دعم إسرائيل بـ 10 مليارات دولار، في الوقت الذي يخصص للسلطة 100 مليون دولار إذا جاز أن يأخذوها، وبناء على هذه الكلمة، فإن أحد الشخصيات في الخارجية الأمريكية المسؤول عن الشؤون السياسية والعسكرية استقال اليوم. 

اللواء حمدي بخيت دعم أمريكا لإسرائيل غزة بايدن أمريكا القضية الفلسطينية

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