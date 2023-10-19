رئيس حركة حماس بالخارج: الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة

قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، اليوم الخميس، إن الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي كان مغامرة مدروسة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أصوات في غزة تنتقد المقاومة، وفق قناة العربية الإخبارية.

وطالب خالد مشعل، العرب بالتدخل لحماية غزة، لافتًا إلى أنه يعرف جيدًا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر.

وأكد مشعل أن حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد، قائلًا: “نحن لا ندعو الشعوب العربية إلى الحروب ولكن العملية ضد إسرائيل خطط لها في إطار ضيق”.

وأكد الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد، حيث إن الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل عشوائي، مضيفًا أن حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين.

كما أشار إلى أن إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم، ونحن نضع استراتيجة المقاومة العامة والقرار الميداني للقسام، كما أن القرار الميداني للعمليات مهمة كتائب القسام فقط.

وأوضح أننا نركز على قتال أفراد الجيش الإسرائيلي فقط، وذلك لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى.

مخطط صهيوني

في سياق متصل كان قد زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للقوات المتجمعة في مكان ليس بعيدًا عن قطاع غزة يوم الخميس أنهم "سيرون قريبًا" الجيب "من الداخل"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتبه.

وقال بحسب البيان: "أنت ترى غزة الآن من بعيد، وستراها قريبا من الداخل. وسيأتي الأمر".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة منفصلة لمنطقة على الحدود مع قطاع غزة، الخميس، للجنود المتمركزين هناك: “أمة إسرائيل بأكملها تقف خلفكم وسنوجه الضربة القوية لأعدائنا حتى نتمكن من تحقيق النصر”، "من أجل النصر! هل أنت مستعد؟"

والخميس أيضًا، قال قائد القيادة الجنوبية لقوات الدفاع الإسرائيلية، الميجور جنرال يارون فينكلمان، للقوات في جزء آخر من الحدود: "هذه المناورة ستحول الحرب إلى جانب العدو وسننتصر على أرضه. هذه المناورة ستكون طويلة وصعبة وطويلة ومكثفة، ولكن لدينا أفضل القادة والمقاتلين الذين يقدمهم جيش الدفاع الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل "ليس لديها مصلحة" في احتلال غزة ولكنها ستفعل "كل ما هو مطلوب" للقضاء على حماس.