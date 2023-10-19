صحفيو الإسكندرية يفوضون الرئيس السيسى لمواجهة المخطط الإسرائيلى

نظم عدد من صحفيي الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وقفة تضامنية أمام مقر النقابة الفرعية وسط البلد، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية التي تحدث بحق الفلسطينيين العزل وحرق مستشفى الأهلى المعمداني في مدينة غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شخصًا بينهم أطفال ورضع ومرضي.

حرق العلم الإسرائيلي

وقام المتظاهرون بحرق علم إسرائيل مرددين هتافات منددة بالاحتلال، من بينها "بالروح بالدم.. نفديكي يا غزة"، ولا تهجير ولا توطين.. "تعيشى تعيشى يا فلسطين"، و"تسقط تسقط إسرائيل.. بنرددها جيل ورا جيل"، و"بنعاديكي يا إسرائيل.. بنرددها جيل ورا جيل"، و«دمك دمي ودينك ديني»، و"المقاومة مش إرهاب.. إسرائيل هي الإرهاب"، و"يا فلسطين ما نسيناكي.. كل الشعب المصرى معاكى"، و"ياللى ساكت ساكت ليه.. دم أخوك دين عليك"، «يا رب العالمين اجعلهم منصورين»، و"يا فلسطين ألف تحية.. من صحفيين إسكندرية".

تفويض الرئيس السيسي

كما أعلن الصحفيون تفويضهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة مخطط الجانب الإسرائيلى بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة إلى سيناء، مؤكدين أن مصر حاضنة للعرب، إلا انها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وأن ممارسات إسرائيل هي لدفع أهل غزة إلى سيناء ويتبعه دفع الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن، مطالبين المجتمع الدولي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تقف على الجانب المصري.

السيادة المصرية خط أحمر

وأكدوا أن الممارسات الإسرائيلية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والانسانية وأن السيادة المصرية خط أحمر لا يجوز المساس به.