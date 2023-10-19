الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التسيقية: الاحتلال الإسرائيلى جيش عصابات.. وأمن مصر خط أحمر"

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

استشهد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأبيات شعر للشاعر الفلسطيني محمود درويش، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، قائلا: "منكم السيف ومنّا دمنا.. منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا.. ومنكم دبابة أخرى ومنا حجر".

وأضاف نائب التنسيقية، الاحتلال ارتكب جرائم حرب بدايًة من بحر البقر إلي دير يس، وآخرها أمس، الاعتداء على مستشفي المعمداني، لنصبح أمام جريمة أخرى تضاف إلى الكيان الإسرائيلي".

نائب التنسيقية أحمد مقلد يصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعصابات


وأضاف، نحن أمام عصابات تسمي نفسها جيشًا، وتمارس جريمة الاحتلال، الذي يعد الأكبر في تاريخ البشرية، مثمنًا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركاته واتصالاته لتهدئة الأوضاع في فلسطين".

وقال: "نحن أمام رئيس مخلص قال للغرب ولرئيس الولايات المتحدة وللاحتلال الإسرائيلي إن سيناء مصرية وستظل أرض مصرية" مضيفًا: "الأمن القومي المصري خط أحمر".

وأعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ضرورة استدعاء الإرادة الوطنية والاصطفاف لدعم الرئيس السيسى فيما يتخذه من قرارات للدفاع عن الأمن القومى العربى وفى القلب منه الأمن القومى المصرى.

النائب أحمد مقلد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجلسة العامة مجلس النواب الاحتلال

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