تقارير: نجل كريستيانو رونالدو ينضم رسميًا لناشئي النصر السعودي

انضم جونيور نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، لصفوف الناشئين بالنادي.

ويلعب كريستيانو رونالدو الأب ضمن صفوف نادي النصر السعودي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع إدارة نادي مانشستر يونايتد في أعقاب انتقاده لإدارة النادي وهجومه على الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، وإدارة النادي.

وذكر تقرير لـ “سكاي سبورتس” أن نجل رونالدو انضم لفريق النصر تحت 13 عامًا.

وتابع التقرير، أن الاتفاق تم توقيعه بين الطرفين وسيبدأ كريستيانو رونالدو جونيور التدرب مع النادي خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيرتدي الرقم 7 مع الفريق.

وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو جونيور مع فرق الناشئين بأندية ريال مدريد ويوفنتوس، وقت تواجد والده في كلا الناديين.

ولعب رونالدو “الأب” 11 مباراة بقميص النصر منذ مطلع الموسم الجاري وسجل 11 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

مسيرة رونالدو الاحترافية

وبدأ رونالدو مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي ناسيونال ماديرا، وتدرج في المراحل العمرية للنادي إذ صعد لفريق تحت 15 عامًا في صيف 1996 ولفريق تحت 17 عامًا في صيف 1997 ثم انتقل لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2000 ثم صعد للفريق الأول في صيف عام 2002 ولعب موسمًا واحدًا مع الفريق قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صيف 2003.

قضى 6 مواسم مع مان يونايتد، قبل أن ينضم لفريق ريال مدريد وقضى هناك 9 سنوات مع النادي حقق خلالهم العديد من النجاحات مع الفريق الملكي قبل أن ينضم لفريق يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، ولعب للفريق موسمين ثم انضم لنادي مانشستر يونايتد في صيف 2021 ورحل عن النادي بعد عام و3 أشهر لينضم أخيرًا لـ النصر مطلع العام الجاري.