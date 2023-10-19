الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف لعامل ضبط بحوزته كمية من المخدرات بدار السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح  بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم “محمد.س”، 41 سنة، عامل، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وجاء فى أقوال رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه ورد إليه معلومة تفيد تواجد المتهم الأول حال اتجاره بالمواد المخدرة فانتقل رفقة مقدم شرطة اخر إلى محل تواجد المتهم فأبصره محرزًا لكيس بلاستيكي بداخله قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الحشيش المخدر بالجدول الأول من قانون المخدرات.

دار السلام الحشيش المخدر السجن المشدد 3 سنوات جنايات القاهرة الاتجار

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