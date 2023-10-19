الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 6 سنوات للمتهمين بسرقة سائق بالإكراه في الإسكندرية

ارشيفيه - محاكمة
ارشيفيه - محاكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، حضوريا لكل من بائع وجزار  وغيابيا لعاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، عما أسند إليهم، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم بسرقة سائق بالإكراه.
بلاغ بسرقة سائق بالاكراه.


وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 4865 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، حال سير المجني عليه " ش.ع.م" سائق توكتوك، بالطريق العام، استوقفه المتهمون كل من " ال.م.ال" بائع  و" ا.ا.ش" جزار و"ن.م.ال" عاطل، طالبين منه توصليهم لأحد الأمكان، وما أن وصلوا ظفروا به وأشهروا أسلحة بيضاء بوجهه واعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا من سرقة منقولاته كرها عنه، وتركوه وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين في جلستها المنعقدة.


كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبى عبد المطلب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضى بها والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه سرقة بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع على، والمستشار أشرف سامى سعد، والمستشار وائل محمد صبرى، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

 

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 38177 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجنى عليه بقيام المتهم بسرقته بالإكراه، بدائرة القسم.

 

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال عودة المجنى عليه " ن.ا.ف" مدخل بيانات بمستشفى، استوقفه المتهم " أ.س.ع" عامل، وقام بسرقته كرها عنه بسلاح أبيض، وعند محاولة المجنى عليه الالتحاق به تعدى المتهم على المجنى عليه بالسلاح الأبيض وإصابته ولاذ بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض صورة المتهم على المجنى عليه تعرف عليه، وقرر أنه مرتكب الواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم في جلستها.

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