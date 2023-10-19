أحمد السجينى: هناك شىء يُدبر من الغرب والكيان الصهيونى لمصر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك شيئًا يُدبر من الغرب والكيان الصهيوني لمصر، ولهذا الرئيس السيسي كان حازمًا في قراراته وكلماته، أمس، حيث رفض الرئيس السيسي فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، كما رفض فكرة تسوية القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأكد النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن ترتيبات الرئيس السيسي وتحركاته الحالية تتميز بالهدوء والتركيز الشديد لحماية الأمن القومي المصري، ولهذا نؤيد وندعم الرئيس السيسي في موقفه الحازم من القضية الفلسطينية.

وتابع:" هناك تهور من قبل القيادة الإسرائيلية التي لا تأخذ في الاعتبار سوى البقاء في السلطة على حساب أي شيء بما فيها شعبها، ولهذا هذا التهور الصهيوني قد يؤدي إلى تلاشي حدود السلام بين مصر وإسرائيل".

القدس عربية

واستطرد:" مجلس النواب ومجلس الشيوخ يؤيدون السيد الرئيس في موقفه الحازم من الأفكار الصهيونية التي لا تريد السلام في المنطقة بالكامل، والشعب المصري بالكامل يصطف خلف الرئيس في مواجهته مع الجانب الصهيوني".