الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": معبر رفح أصبح محط أنظار العالم أجمع

مصطفى عبدالفتاح
مصطفى عبدالفتاح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من رفح، إنّ معبر رفح البري الواقع بين الأراضي المصرية والفلسطينية بات محط أنظار العالم أجمع، وذلك بعد التوجيه بإدخال المساعدات.

وأضاف عبدالفتاح، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل الشحنات التي وصلت إلى ميناء رفح البري قادمة من ميناء العريش الجوي وذلك عبر الطريق الممتد لأكثر من 45 كيلومترًا الذي تصطف فيه أعداد كبيرة من الشحنات التي وصلت إلى أكثر من 150 سيارة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني وتحديدًا إلى أهالي قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية معبر رفح البري المساعدات الشحنات قطاع غزة المساعدات الغذائية

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