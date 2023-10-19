"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف الدول الغربية من العدوان الإسرائيلى على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا برزت خلاله مواقف الدول الغربية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إسبانيا

رفضت قرار المفوضية الأوروبية الخاص بتعليق المساعدات للفلسطينيين واتهمت حكومة إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة في غزة، مطالبة بمحاكمة نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

إيطاليا

شددت على ضرورة إيجاد حل سريع لحالة الصراع المتفاقم في قطاع غزة، وأعربت عن حزنها العميق جراء قصف مستشفى المعمداني.

اليونان

أعلنت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحذرت من تسبب الصراع في موجات جديدة من الهجرة، وألغى رئيس الوزراء اليوناني زيارة كانت مقررة لإسرائيل بعد قصف مستشفى المعمداني.

النرويج

أعلنت أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة أمر غير مقبول وأجرت الحكومة عدة اتصالات بعدد من الزعماء العرب لبحث سبل إيجاد مخرج للأزمة.

ألمانيا

دعمت إسرائيل منذ بداية العدوان وعلقت جميع المساعدات لفلسطين، كما وضعت مسيّرتين حربيتين من طراز "هيرون تي بي" تحت تصرف إسرائيل بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لتل أبيب.

تركيا

أجرت محادثات واتصالات مكثفة مع قادة المنطقة لوقف حدة التصعيد وعرض الرئيس أردوغان مقترحًا بتولي بلاده جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.