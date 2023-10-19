الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف الدول الغربية من العدوان الإسرائيلى على غزة

العدوان على غزة
العدوان على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا برزت خلاله مواقف الدول الغربية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إسبانيا

رفضت قرار المفوضية الأوروبية الخاص بتعليق المساعدات للفلسطينيين واتهمت حكومة إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة في غزة، مطالبة بمحاكمة نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

إيطاليا

شددت على ضرورة إيجاد حل سريع لحالة الصراع المتفاقم في قطاع غزة، وأعربت عن حزنها العميق جراء قصف مستشفى المعمداني.

اليونان

أعلنت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحذرت من تسبب الصراع في موجات جديدة من الهجرة، وألغى رئيس الوزراء اليوناني زيارة كانت مقررة لإسرائيل بعد قصف مستشفى المعمداني.

النرويج

أعلنت أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة أمر غير مقبول وأجرت الحكومة عدة اتصالات بعدد من الزعماء العرب لبحث سبل إيجاد مخرج للأزمة.

ألمانيا

دعمت إسرائيل منذ بداية العدوان وعلقت جميع المساعدات لفلسطين، كما وضعت مسيّرتين حربيتين من طراز "هيرون تي بي" تحت تصرف إسرائيل بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لتل أبيب.

تركيا 

أجرت محادثات واتصالات مكثفة مع قادة المنطقة لوقف حدة التصعيد وعرض الرئيس أردوغان مقترحًا بتولي بلاده جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية الدول الغربية قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": 31 دولة و3 منظمات دولية تؤكد حضورها قمة القاهرة للسلام

الخارجية: أولوية مصر وقف العمليات العسكرية واستعادة التهدئة

شكرى: تباحثت مع جوتيريش حول غزة ونشيد بالنداء الدولى لوقف إطلاق النار

أسامة السعيد: فتح معبر رفح خطوة كافحت من أجلها مصر لتخفيف الأوضاع عن غزة

المتحدث باسم "الأونروا": تضرر 22 مؤسسة ومدرسة تابعة للوكالة فى العدوان الإسرائيلى

"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف المنظمات الدولية من العدوان على غزة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يحتجز الشهداء والمصابين فى مخيم نور شمس بطولكرم

القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخًا تحذيريًا استهدف منزلًا استعدادًا لتدميره بالكامل

الأكثر قراءة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح