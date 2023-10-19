الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة التنسيقية: نفوض الرئيس لاتخاذ التدابير الرامية لحماية الأمن القومى

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اليوم ونحن نشاهد المجازر التي يقوم بها المعتدي الغاشم الكيان الصهيوني في فلسطين الشقيقة لا نملك إلا أن نؤكد تفويضنا للسيد الرئيس في اتخاذ التدابير الرامية لمعالجة الموقف فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، ونقول له "ليس لها غيرك" كما فعلتها وأنقذت مصر بقرار جريء قبل ذلك. 

وتابعت: باسمي واسم جميع سيدات مصر ونائبات مصر بل ندعو الله أن يقدرنا وننقل نبض وصوت الملايين من شباب مصر في الميادين، ونفوضك للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

النائبة غادة على: كل الدعم للقضية الفلسطينية  ولا للتهجير والأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر 

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وقالت النائبة غادة على: "أما عن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية أو كما تدعي أنها حقوقية التي تكيل بمكيالين، وتتعامل مع حقوق الإنسان حسب الهوى السياسي، أقول لهم إنّ من يتكلّم عن الحريّة كلامه مبتور وفلسطين مُكبّلة ومن يتكلم عن حقوق المرأة أيضًا مكذوب والمرأة الفلسطينية وأم الشهيد تتحمل ما لا يتحمله بشر، ومن يتكلم عن حقّ الطفولة كلامه مكذوب وطفولة فلسطين مُشرّدة.

واختتمت قائلة: "كل الدعم للقضية الفلسطينية ولكن نؤكد كما يؤكدون أبناء فلسطين لا للتهجير، ونؤكد أن أرض سيناء خط أحمر والأمن القومي المصري خط أحمر".

النائبة غادة علي تنسيقية القضية الفلسطينية التدابير الرامية الكيان الصهيوني

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