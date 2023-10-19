الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"فلسطين قضيتي".. الأطفال تشارك في وقفة النقابة لدعم القضية الفلسطينية

وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين

شارك عدد من الأطفال بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عددا من الصحفيات أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد بالقاهرة، والذين حرصوا على المشاركة والتنديد بالأفعال الاجرامية التي يفعلها العدوان الصهيوني في قطاع غزة.

ودهس الأطفال أعلام إسرائيل وحملوا بعض اللافتات للتنديد بالعدوان الصهيوني وإعلان تضامنهم مع أهل فلسطين.

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الأطفال تشارك بوقفة نقابة الصحفيين

وتجمع عشرات الصحفيات، عصر اليوم الخميس، أمام نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة قصف مستشفى الأهلى المعمداني.

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وتعالت أصوات الصحفيات أمام بوابة نقابة الصحفيين والذين رددوا قائلين "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي ينظم فيه الصحفيين وقفة احتجاجية أمام النقابة تنديدا بالإعتداءات على أهل فلسطين.

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حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

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وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

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