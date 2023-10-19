الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أين حديثك عن هجوم حماس"؟.. وسائل إعلام إسرائيلية تهاجم "مو صلاح"

صلاح
صلاح

تصدر اسم اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول، وقائد منتخب مصر، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعدما خرج عن صمته الذي دام لـ 12 يوما، داعمًا أهل غزة من خلال فيديو شارك به جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

وهاجمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، اللاعب محمد صلاح، بسبب دعمه لأهل فلسطين، حيث وصفت عدد من المواقع الإسرائيلية الفيديو الذي شارك به جمهوره، بأنه  تحريض منه على جيش الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيليين.

 


 ويرصد "الدستور" الصحف والمواقع الإسرائيلية التي هاجمت "مو صلاح" 

 

نشرت صحيفة "one.co.il" الإسرائيلية، صورة اللاعب محمد صلاح، وعلقت عليه بأن "مو" يريد التحريض ضد دولة إسرائيل، حيث إنه لم يذكر ما فعلته حركة حماس، تجاه قوات جيش إسرائيل منذ 12 يوم مضوا، قائلًة: "أين كنت عندما توفي الإسرائيليين؟".

 

واتفقت في الرأي معها، شبكة "سبورت 5 " الإسرائيلية، في الهجوم على الـ "مو" حيث وصفت حديثه بأنه تحريض كبير ضد إسرائيل، والإسرائيليون يرفضون هذا الهجوم الذي صدر عن محمد صلاح، وعدم الاعتراف بإراقة دماء الإسرائيليين على يد حركة حماس.

 

حديث محمد صلاح في الفيديو الذي نشره أمس عبر مواقع التواصل 

 

وقال محمد صلاح لاعب منتخب مصر  في مقطع  فيديو، نشره عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.. شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب".

 

وتابع: "لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع.. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها.. يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية.. أمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا.. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء.. والإنسانية يجب أن تسود".

اسم اللاعب محمد صلاح محمد صلاح الهجوم الصحف والمواقع الإسرائيلية الإسرائيلية مو صلاح

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