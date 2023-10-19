اقرأ فى «الدستور» غدًا.. الأمن القومى المصرى خط أحمر

تنشر جريدة “الدستور”، في عددها الصادر صباح غدٍ الجمعة 20 أكتوبر، موضوعات خاصة عن دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض تهجير أهالي غزة إلى مصر أو الأردن.

وتحت عنوان "الأمن القومي والسيادة المصرية خط أحمر"، يحلل خبراء عرب الوضع في الأراضي المحتلة وأسباب استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، ويفككون الخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.



وتحت عنوان "القضية الفلسطينية في قلوب الشعب المصري"، يؤكد كتاب مصريون تجذر القضية في الوعي المصري، وكيف خرج مئات الآلاف للدفاع عنها عندما أحسوا بالخطر.

ويتناول العدد تفاصيل استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمطار القاهرة، للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعقد الزعيمان جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقًا لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.

وشهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.