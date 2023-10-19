تطور مُثير للإعجاب.. "ذا أثلتيك" ترصد نمط حياة بيلينجهام في ريال مدريد

رصدت تقارير صحفية عن أسلوب حياة الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد، في العاصمة الإسبانية.

ويلعب “بيلينجهام” ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ مطلع الموسم الجاري، بعد رحيله عن فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت شبكة “ذا أثلتيك” على لسان مصدر يتابع تدريبات “بيلينجهام” بشكل يومي، أن مقدار استثمار بيلينجهام على نفسه ليصبح لاعب كرة قدم جيد أمر مثير للإعجاب، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق فقط بقدراته، لأنه يعمل بجدية بمساعدة عائلته ليصبح ما هو عليه الآن.

واسترجعت الشبكة فترة ماقبل انضمام بيلينجهام لصفوف ريال مدريد، قائلة إنه أخبر زملائه في الفريق أنه كان سيحصل على راتب أعلى في حال انتقاله لمانشستر سيتي ولكن رغبته كانت الانضمام لريال مدريد.

وأكد التقرير، أن فينسيوس جونيور كان يتواصل مع بيلينجهام قبل انضمامه لريال مدريد لإقناعه بالانضمام للفريق.

كما تطرق التقرير للأسلوب الغذائي الخاص ببيلينجهام والذي أعده له طباخ خاص ويأكل وفقًا لهذا النظام كل يوم، ولكن في مناسبات معينة يأكل أطباقه المفضلة وهي الفاصوليا المطبوخة والبيض.

وعلى لسان مصدر داخل النادي، قالت الشبكة إن والدة بيلينجهام تصطحبه دائمًا إلى ملعب التدريبات وعندما تتخلف عن ذلك يذهب في سيارة فينسيوس جونيور، وهو مثال على كيفية الإدارة الجيدة للأباء لحياة أبنائهم المهنية.

ويبذل بيلينجهام جهدًا كبيرًا لتعلم اللغة الإسبانية، وقال أحد لاعبي الفريق إن “بيلينجهام” لا يتحدث الإسبانية بشكل مثالي ولكنه يعرف كيفية التواصل بشكل جيد بفضل شخصيته.

كما أشاد أحد أعضاء فريق اللياقة البدنية بريال مدريد قائلًا: "إنه من جيل لاعبين انجليز يحب العمل بجد، بيلينجهام عانى كثيرًا في الموسم التحضيري ولكنه تأقلم مع عقلية بينتوس وتقبل الإرهاق"، وأشارت ذا أثلتيك إلى أن الفريق سعيد بمستوى لياقته.