الأرض فلسطينية.. مروة عيد لـ"الدستور": "أنا مع الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا"

أدانت الفنانة مروة عيد، الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطنيين، واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وقالت الفنانة مروة عيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سنظل ندعم الفلسطنيين وندافع عن القضية الفلسطينية، وسنظل ندعم القضية، ونحاوّل إعطاء كل ذي حقٍ حقه، فالأرض فلسطينية، وهذا ما تربينا عليه، وأن جيش الاحتلال مغتصب، وسفاحين".

وأضافت: "أنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبًا وقالبًا، كل كلمة نطق بها الرئيس هي صحيحة، "جاب من الآخر"، خاصًة في النقطة الخاصة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى أرض سيناء، والتي رفضها الرئيس السيسي وطالب بنقلهم لصحراء النقب في إسرائيل، والحمد لله عندنا رئيس وجيش صاحب فكر جيد قبل اتخاذ أي قرار، ومصر هي مصدر الأمان في الشرق الأوسط، وهي أساس المنطقة العربية كلها".

وأكدت تفوضيها للرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر في حماية أرض سيناء من العدو الإسرائيلي، الذي يريد تهجير الأشقاء الفلسطينيين لها، للاستيلاء عليها فيما بعد، متابعًة: "طظ في جوجل الذي ينشر معلومات خاطئة كل يوم، الذي يقلب الحقائق، ولا بد من الثبات لأن هذه حرب فتنة وخداع".

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ3785 من بينهم 1524 طفلًا

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.