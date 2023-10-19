الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماك الشرقاوي: دعم أمريكا لإسرائيل غير مسبوق.. وتعتبرها الولاية الـ51 وليس مجرد حليف

ماك الشرقاوي
ماك الشرقاوي

قال ماك الشرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي، إن ما تفعله الولايات المتحدة الامريكية في ظل إدارة جو بايدن مع إسرائيل أمر غير مسبوق، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن قال "أنا صهيوني وقال عن نفسه إن لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها".

وأضاف، خلال مداخلة في التغطية المباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن الساسة الأمريكان يقولون أمريكا تكن كل الاحترام لإسرائيل التي وفرت عليها عشرات التريليونات من الدولارات وعشرات الآلاف من الجنود سوف يقضوا في العمليات العسكرية إذا ما قامت بها أمريكا، ولذلك أمريكا ترى أن إسرائيل تقوم بالحرب بالوكالة عنها للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، والحزب الديمقراطي معروف بدعمه لإسرائيل، منوها أن  أمريكا تعتبر إسرائيل الولاية الـ 51، وليس مجرد حليف استراتيجي.

ولفت، إلى أن بريطانيا قالت إنها ستفتح تحقيق دولي لما جرى في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ومن المتسبب في قتل كل هذه الأعداد، بينما إسرائيل ترفض.

وأكد، أن الموقف العربي بشأن ما يحدث في قطاع غزة مشرف، وتقوده مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الموقف يحسب للسيسي والعاهل الأردني ومحمد بن سلمان في السعودية، وهذه المواقف يمكن البناء عليها.

الباز: القيادة السياسية الحالية هي الأكثر وعيًا بخطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية

ماك الشرقاوي الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن إسرائيل صهيونى سارة حازم طه

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