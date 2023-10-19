الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخًا تحذيريًا استهدف منزلًا استعدادًا لتدميره بالكامل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من غزة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلًا بالقرب من مستشفى ناصر بصاورخ واحد وقد تم تهديده سابقًا بالقصف.

وأضافت عوكل، اليوم الخميس، خلال مداخلتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن جميع الأوساط في المنطقة التي يتواجد بها داخل مستشفى ناصر بخان يونس وفي محيطه من المتوقع أن يكون هناك استهداف آخر لهذا المنزل الذي يعود لعائلة عودة، خاصة أن التكتيك الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي هو عندما تهدد منزلا بالقصف فإنها تقوم بقصفه فعليًا.

وأكدت مرسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الممكن أن يكون القصف الذي جرى قبل نصف ساعة من الآن هو ضربة تحذيرية قبل الإجهاز على المنزل، وقصفه مجددًا لتدميره بالكامل.

وأوضحت، أن الاستهداف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص معظمهم أطفال بجانب إصابة آخرين، بجانب وقوع شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان بغزة، إضافة إلى تعرض منطقة الزيتون وتل الهوى ومنطقة الزهراء، وخان يونس وبيت لاهيا إلى قصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الطائرات الحربية مستشفى ناصر القاهرة الإخبارية خان يونس

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