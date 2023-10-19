محمد جمعة لـ"رمضان": سلاحنا لا يصدأ لأن عليه رجال تعرف متى تتكلم

هاجم الفنان محمد جمعة، زميله في الوسط الفني الفنان محمد رمضان، وذلك بعد التصريحات الأخيرة له، بشأن دعوة الأخير للدول العربية برفع سلاحها وشن الحرب على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة، بدلًا من أن تفسد هذه الأسلحة بسبب قلة استخدامها، وهو الأمر الذي أثار به حالة كبيرة من الجدل في الساعات الأخيرة صباح اليوم.

وكتب الفنان محمد جمعة منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "سلاحنا عمره ما يصدي، علشان اللي واقف عليه رجالة، والرجالة بس هي اللي تعرف إمتى تتكلم وإزاي".

تفاصيل فيديو الفنان محمد رمضان

انفعل الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على إنستجرام، وعلق على ما يحدث في غزة قائلا: "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا".

وتابع الفنان محمد رمضان، في الفيديو الذي شارك به جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"صوتنا يوصل لبلادنا اللي عندها جيوش وأسلحة وبنشتري أسلحة ودبابات وطائرات، ونسبها لحد ما تصدي وتترمي، هنستخدمها إمتى؟".

وأضاف: "صوتنا يوصل لمين بره، احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك، مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل".

فيديو للفنان محمد رمضان أثناء جلسة الباديكير

وحذف النجم محمد رمضان مقطع فيديو منذ قليل ظهر فيه في جلسة مساج وفي أجواء تسيطر عليها البهجة مما أثار غضب جمهوره بسبب الأحداث التي يعاني منها الشعب الفلسطيني واستشهاد العشرات من الأطفال في غزة، خاصًة بعد انفعال الجمهور عليه.