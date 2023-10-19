تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.. دعوات بالنزول في الشوارع تضامنًا مع القضية الفلسطينية

دعا العديد من رواد السوشيال ميديا المصريين إلى النزول في الشوارع لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على أرض غزة، والتي تستهدف أرواح المدنيين من شعب فلسطين الشقيق.

يأتي ذلك تأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء، ورفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

وقال الصحفي والناقد مصطفى الكيلاني: «بيان قوى المعارضة كلها الداعم لموقف الدولة، مظاهرة نقابة الصحفيين وبيان النقابات المهنية، والمظاهرات في كل محافظات مصر، كل ده مش كافي».

وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «ملايين لازم تنزل، سميه بقى تفويض، سميه ظهير ودعم شعبي، سميه مليونيات، حتى لو سميته يوسف.. يا أخي مش مهم المسمى دلوقت، المهم كل الناس تقف وراء القرارات الصحيحة للدولة المصرية في الوقت الحالي، واللي كل القوى المعارضة والشرسة منها في معارضته دعمتها».

فيما أوضح العديد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، أنهم سينظموا مسيرات حاشدة بالشوارع، غدًا الجُمعة، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد عدد كبير من المواطنين النزول في الشوارع بعد أداء صلاة الجمعة مباشرةً، للتضامن مع القضية الفلسطينية، بلافتات تحمل علم فلسطين.

حالة حداد عام في أنحاء جمهورية مصر العربية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.