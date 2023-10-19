الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية البريطانى لبحث تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

أبو الغيط وجيمس كيرلي
أبو الغيط وجيمس كيرلي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها وجهات النظر حول تطورات حرب إسرائيل ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير فيه.

txt

مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: ندعم موقف مصر الرافض لمخطط التهجير

أبوالغيط يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل 

وحرص الأمين العام أبو الغيط، على التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على إسرائيل، لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وآخرها قصف مستشفى المعمداني، الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء أغلبيتهم من الأطفال، وكذا ترحيل السكان قسرًا من شمال القطاع لجنوبه.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه الأشكال تعد أنماطًا من العقاب الجماعي يرقى إلى جرائم الحرب تنتهك القانون الدولي الإنساني وترصدها أجهزة الجامعة. 

txt

"حقوق إنسان الجامعة العربية" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية بالعمل العربي

وأوضح أن الطرفين اتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي جمال رشدي، أن الوزير البريطاني أكد، من جانبه، على ضرورة العمل بشكل جماعي من  أجل وقف الحرب الدائرة، خاصة وأن استمرار العنف سيساهم زعزعة الأمن الاقليمي، مشيرًا إلى أن أولوية بلاده هي خروج الرهائن من الرعايا البريطانيين.

وأكد الأمين العام على أن انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث، منوهًا إلى أن وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام أمرًا بعيد المنال.

أخبار جامعة الدول العربية وزير الخارجية البريطانى أبو الغيط غزة التصعيد في غزة

مواد متعلقة

مذبحة مستشفى المعمدانى.. هل غيرت بوصلة العالم لصالح "مأساة غزة"

"يهود أمريكان" داخل الكونجرس للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

الأمن يُطلق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين اللبنانيين فى محيط السفارة الأمريكية

بريطانيا تطالب بفتح معبر رفح لدخول المساعدات وعبور النازحين

أهالى أسرى الاحتلال: السماح بمرور المساعدات لقطاع غزة يُطيل الحرب

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 3478 شهيدا و12065 جريحًا

قصف إسرائيلى جديد على "كلية المجتمع" وسط قطاع غزة

واشنطن تقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمدنيين فى غزة

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

"التصديري للملابس" يعلن تأييده لموقف الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية

استقالات فى "الخارجية الأمريكية" احتجاجًا على دعم واشنطن لإسرائيل

حسام المندوه يتقدم باستشكالين لوقف تنفيذ حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

النائب العام يستقبل وزير الأوقاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم