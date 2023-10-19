أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية البريطانى لبحث تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها وجهات النظر حول تطورات حرب إسرائيل ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير فيه.

أبوالغيط يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل

وحرص الأمين العام أبو الغيط، على التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على إسرائيل، لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وآخرها قصف مستشفى المعمداني، الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء أغلبيتهم من الأطفال، وكذا ترحيل السكان قسرًا من شمال القطاع لجنوبه.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه الأشكال تعد أنماطًا من العقاب الجماعي يرقى إلى جرائم الحرب تنتهك القانون الدولي الإنساني وترصدها أجهزة الجامعة.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي جمال رشدي، أن الوزير البريطاني أكد، من جانبه، على ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة، خاصة وأن استمرار العنف سيساهم زعزعة الأمن الاقليمي، مشيرًا إلى أن أولوية بلاده هي خروج الرهائن من الرعايا البريطانيين.

وأكد الأمين العام على أن انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث، منوهًا إلى أن وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام أمرًا بعيد المنال.