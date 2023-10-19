نموذج يحتذى به.. "إكسترا نيوز" ترصد أبرز محطات العلاقات المصرية الأردنية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تقريرًا يرصد أبرز المحطات والملفات المشتركة في العلاقات المصرية الأردنية.

العلاقات المصرية الأردنية:

- العلاقات بين القاهرة وعمان نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول.

- العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت مع استقلال الأردن عام 1946.

- توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

- القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا التي تجمع القاهرة وعمان.

- يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المشتركة.

- حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بلغ 894 مليون دولار.

- قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ نحو ملياري دولار.

- قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن سجلت 792.9 مليون دولار خلال 2021 – 2022.

- الأردن يحتضن جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بنحو 920 ألف نسمة.