الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نموذج يحتذى به.. "إكسترا نيوز" ترصد أبرز محطات العلاقات المصرية الأردنية

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تقريرًا يرصد أبرز المحطات والملفات المشتركة في العلاقات المصرية الأردنية.

العلاقات المصرية الأردنية:

- العلاقات بين القاهرة وعمان نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول.

- العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت مع استقلال الأردن عام 1946.

- توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

- القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا التي تجمع القاهرة وعمان.

- يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المشتركة.

- حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بلغ 894 مليون دولار.

- قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ نحو ملياري دولار.

- قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن سجلت 792.9 مليون دولار خلال 2021 – 2022.

- الأردن يحتضن جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بنحو 920 ألف نسمة.

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