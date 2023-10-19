الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدوما الروسى يناشد برلمانات العالم وقف الكارثة الإنسانية فى الشرق الأوسط

الدوما الروسي
الدوما الروسي

اعتمد مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس مشروع نداء يناشد فيه برلمانات العالم والأمم المتحدة لوقف سفك الدماء والتصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط. 

وجاء في مشروع النداء "إن نواب مجلس الدوما يتوجهون إلى الأمم المتحدة وبرلمانات دول العالم بنداء لاتخاذ كافة التدابير الممكنة فورًا من أجل الوقف العاجل لإراقة الدماء وتصعيد العنف ضد المدنيين خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في الشرق الأوسط ".

روسيا: أوضاع غزة قد تمتد لصراع إقليمى

وأضاف البيان "أن الضربة الصاروخية التي تعرض لها مستشفى الأهلي في 17 أكتوبر الجاري والتي قضى بسببها مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، شاهد على حجم المأساة التي تتكشف حاليًا".

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة على مسار الشرق الأوسط تتبع المسار التقليدي، وتركز فقط على القوة بدلًا من محاولات تخفيف حدة التصعيد بأي وسيلة كانت.

وكتب "ميدفيديف"، في مقالة لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "في الوقت الحالي، تسلك أمريكا المسار التقليدي مرة أخرى وتركز فقط على القوة، محاولةً إظهار من هو السيد في المنطقة، بدلًا من محاولات تخفيف حدة التصعيد باستخدام الدبلوماسية (سواء الرسمية أو غير الرسمية)".

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وأضاف: "نرى حاملات الطائرات الأمريكية قبالة سواحل إسرائيل ومشروع قانون في الكونجرس يتعلق بتسليح هذا البلد بأكثر من ملياري دولار (على الرغم من طلب الإسرائيليين بالفعل عشرة مليارات)، يُقترح فيه أيضًا تشريع وتوحيد التخصيصات لدعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان".

وتابع: "كل شيء واضح، كل شيء تقليدي، أساليب قياسية ومصالح دائمة".

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن هناك خطرًا جديًا من تحول الصراع في قطاع غزة إلى صراع إقليمي، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن روسيا على اتصال مع تركيا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن محاولات تحميل إيران المسئولية عن أزمة غزة هي استفزازات.

مجلس الدوما الروسي مشروع نداء برلمانات العالم الامم المتحدة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الكارثة الإنسانية الشرق الأوسط

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