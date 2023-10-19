الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي

جانب من تفقد محافظ
جانب من تفقد محافظ الوادي الجديد لمشروع الصوب

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة المقام على مساحة ٨ فدان، يرافقه السيد جهاد متولي رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

ووجّه بالتوسع في إنشاء صوب زراعية جديدة لزراعة المحاصيل الشتوية، بعد نجاح المشروع في توفير الخضروات وطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

المحافظ يتفقد نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال الإنشاءات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وتابع أعمال التشطيبات النهائية بمنصة المشاهدة الرئيسية وتجهيز قاعات كبار الزوار، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح والقرية التراثية التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، والبدء في أعمال اللاندسكيب بمدخل النادي، واستكمال تمهيد وتسوية المنطقة المحيطة بمضمار السباق.

محافظ الوادي الجديد مشروع الصوب الزراعية قري بشائر خير زراعة المحاصيل الشتوية لمواجهة إرتفاع الأسعار التخفيف عن كاهل المواطنين

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