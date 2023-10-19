الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: جيش الاحتلال سيشن عملية "شرسة بشكل غير مسبوق" ضد غزة

غزة
غزة

قال مسئولون بدولة الاحتلال الإسرائيلي إن جيش الاحتلال سوف يطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، وستكون عملية مختلفة عن أي شيء قامت به إسرائيل من قبل وشرسة بشكل غير مسبوق.

استمرار التصعيد الإسرائيلى فى غزة 

وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة "رويترز" إنه ليس لديهم أي فكرة عما سيبدو عليه المستقبل بعد الحرب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن جيش الاحتلال سوف يعمل على تدمير البنية التحتية في غزة، وملاحقة "حماس" من خلال تفجير شبكة الأنفاق تحت الأرض.

txt

عضو بـ"الشيوخ": أمن مصر خط أحمر.. وتهجير أهالي غزة "مرفوض"

هل تنجح قمة القاهرة للسلام فى إحياء مسار مفاوضات القضية الفلسطينية؟

وسبق وقال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن هناك تعويلًا دوليًا على قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها القاهرة السبت المقبل، خاصة أنه لا يوجد طرح من أي طرف لعقد مبادرات لإحلال السلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ عقود.

ومنذ اتفاقية أوسلو الموقّعة في 13 سبتمبر 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية أمريكية، بشأن ترتيبات الحكم الذاتي للفلسطينيين، لم يتم إجراء مفاوضات جادة بشأن القضية الفلسطينية، خاصة أن اتفاقية أوسلو ذاتها نصت على التفاوض على باقي القضايا مثل وضع اللاجئين والمستوطنات والقدس.

وأوضح عفيفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة مهمة للغاية خاصة أن هناك من يؤجج لحرب قد تأتي على الأخضر واليابس، والمبادرة بمشاركة حقيقية من الدول المعنية سيكون لها أثر كبير، لكن القاهرة لها دور كبير في القضية الفلسطينية ولها دور محوري.

وأردف: "لا بد من مناقشة الحالة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما أن الاحتلال دمر نصف القطاع وخلّف وراءه عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ولا توجد دولة في العالم قطعت المياه والكهرباء والغاز، حتى الهواء أصبح ملوثًا في غزة".

التصعيد غزة السيوف الحديدية عملية السيوف الحديدية شرسة جيش الاحتلال الاحتلال إسرائيل

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

النائب العام يستقبل وزير الأوقاف

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

أمن وأمان.. طريق "نخل- طابا" قبلة حياة لسيناء بعد سنوات من الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم