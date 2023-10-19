رويترز: جيش الاحتلال سيشن عملية "شرسة بشكل غير مسبوق" ضد غزة

قال مسئولون بدولة الاحتلال الإسرائيلي إن جيش الاحتلال سوف يطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، وستكون عملية مختلفة عن أي شيء قامت به إسرائيل من قبل وشرسة بشكل غير مسبوق.

استمرار التصعيد الإسرائيلى فى غزة

وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة "رويترز" إنه ليس لديهم أي فكرة عما سيبدو عليه المستقبل بعد الحرب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن جيش الاحتلال سوف يعمل على تدمير البنية التحتية في غزة، وملاحقة "حماس" من خلال تفجير شبكة الأنفاق تحت الأرض.

هل تنجح قمة القاهرة للسلام فى إحياء مسار مفاوضات القضية الفلسطينية؟

وسبق وقال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن هناك تعويلًا دوليًا على قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها القاهرة السبت المقبل، خاصة أنه لا يوجد طرح من أي طرف لعقد مبادرات لإحلال السلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ عقود.

ومنذ اتفاقية أوسلو الموقّعة في 13 سبتمبر 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية أمريكية، بشأن ترتيبات الحكم الذاتي للفلسطينيين، لم يتم إجراء مفاوضات جادة بشأن القضية الفلسطينية، خاصة أن اتفاقية أوسلو ذاتها نصت على التفاوض على باقي القضايا مثل وضع اللاجئين والمستوطنات والقدس.

وأوضح عفيفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة مهمة للغاية خاصة أن هناك من يؤجج لحرب قد تأتي على الأخضر واليابس، والمبادرة بمشاركة حقيقية من الدول المعنية سيكون لها أثر كبير، لكن القاهرة لها دور كبير في القضية الفلسطينية ولها دور محوري.

وأردف: "لا بد من مناقشة الحالة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما أن الاحتلال دمر نصف القطاع وخلّف وراءه عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ولا توجد دولة في العالم قطعت المياه والكهرباء والغاز، حتى الهواء أصبح ملوثًا في غزة".