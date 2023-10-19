رئيس الوزراء العراقى: سنلبى دعوة مصر لعقد مؤتمر دولى لبحث التطورات في قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن تلبية دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لبحث التطورات الميدانية في غزة.

وذكر السوداني في مقال تحت عنوان وقف الحرب على غزة أولوية للعراق، الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في العاصمة البريطانية لندن، أكدنا، في حواراتنا واتصالاتنا، ضرورة وقف التصعيد واحترام حقوق الإنسان، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى يوقف عدوانه على الأراضي المحتلة، مشددًا من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسئولة لتفادي حصول كارثة إنسانية تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتل.

الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف: نجدد على مسامع العالم، موقفنا الواضح والثابت من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مؤكدًا "السعي إلى أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في العيش بسلام داخل دولته المستقلة متنعمًا بالأمن والسيادة".

وأشار إلى أننا نتطلع، خلال القمة، إلى وقفة سياسية موحدة للدول الكبيرة من أجل أن تضع حلًا عادلًا للفلسطينيين"، منوهًا إلى أنه سيتم الدفع باتجاه اعتماد آلية موحدة للدول العربية والإسلامية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والمالية إلى أهلنا في غزة، كما سندفع باتجاه مطالبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للنظر بجدية إلى مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.

مساعدات إنسانية

وتابع تحركنا وبسرعة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية"، لافتًا إلى أننا سنلبي دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لبحث التطورات الميدانية في غزة.

نزوح ومساعدات إنسانية

وأكد أن العراق يسعى من خلال علاقاته المتوازنة مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى الضغط من أجل وقف معاناة شعب فلسطين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، مشيرًا الى أن العراق يرفض رفضًا قاطعًا أن تتحول القضية الفلسطينية، من قضية أرض وشعب إلى قضية نزوح ومساعدات إنسانية.

واختتم بالقول: آن الأوان ليتخذ العالمان العربي والإسلامي موقفًا موحدًا تجاه الفلسطينيين، لإنهاء معاناة استمرت عقودًا.

الوضع الإنساني في قطاع غزة

في وقت سابق، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت.