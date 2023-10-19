الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات" تفتح باب التسجيل في برنامج "الأمن السيبراني للجميع"

الأمن السيبراني
"الأمن السيبراني

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التسجيل في أكاديمية الأمن السيبراني، من خلال برنامج "الأمن السيبراني للجميع" على منصة مهارة-تك، بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي للاتصالات. 

ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات، منها كيفية الوقاية من هجمات التصيد الاحتيالي وحماية الحسابات الشخصية على الإنترنت والوقاية من هجمات شبكات WiFi، وتأمين أنشطة التسوق عبر الإنترنت. كما يقدم البرنامج شرحًا لأنواع البرامج الضارة وكيفية التعامل معها، وإرشادات الأمان على الإنترنت للآباء.

يناقش البرنامج عدة نقاط:


كيفية الوقاية من هجمات التصيد الاحتيالي.
- كيفية حماية حسابك على الإنترنت.
- أنواع البرامج الضارة وكيفية التعامل معها.
- كيفية الوقاية من هجمات شبكات الواي فاي.
- تأمين أنشطة التسوق عبر الإنترنت.
- إرشادات الأمان على الإنترنت للآباء.

 

معهد تكنولوجيا المعلومات iTi وزارة الاتصالات أكاديمية الأمن السيبراني الأمن السيبراني للجميع

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