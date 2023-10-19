أهمية السياحة المتكررة في مصر؟ دراسة توضح بالدلائل

أوضحت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهمية السياحة المتكررة في مصر وكيف لها أن ترفع نمو القطاع السياحي في البلاد بشكل عام.

جائحة كورونا محور التحول

وقالت الدراسة بعنوان "السياحة.. الزيارات المتكررة ترفع نمو القطاع" أن كافة الدول بالعالم بدأت في اتباع استراتيجيات متعددة لزيادة معدلات الزيارة السياحية لهم عقب جائحة كورونا، وذلك من خلال جذب السياح الذين يشعرون بالرغبة في السفر بعد حالة الانغلاق التي عانى منها العالم.

أدى ذلك إلى تحول السائح لأول مرة إلى زائر متكرر، وهو ما يسهم بدوره في زيادة معدلات النمو السياحي من خلال إما زيادة معدلات الإنفاق أو زيادة أعداد السائحين القادمين إلى الدولة أو خفض التكاليف التسويقية.

وأشارت الدراسة التي أعدتها الباحثة رحمة حسين إلى أن للسياحة المتكررة أهمية بالغة حيث أن السائحون المتكررون يساهمون في رفع معدلات السياحة في البلاد، فعلى سبيل المثال كان 77% من السائحين في بريطانيا خلال الفترة من إبريل إلى يونيو لعام 2019 زائرين متكررين إما بدافع قضاء العطلات أو زيارة الأهل والأصدقاء.

أول دولة سياحيًا

كما أن دولة فرنسا صنفت كأول دولة عالميًا لاستقبال السائحين عام 2019 وفقًا لمنظمة السياحة العالمية حيث قام نحو 40% من زائري باريس وحدها بتكرار زيارتها نحو 10 مرات بعدما تبنت فرنسا حملة بعنوان "شاهدتها من قبل Dejavu" لدعم فكرة السياحة المتكررة وتكرار الزيارات لها.

وركزت الدراسة على أهمية السياحة المتكررة في الأسواق العالمية من بينها دولة ماليزيا التي تهتم بمعدلات تكرار الزيارات السياحية حيث أكدت دراسة بها أجريت على السائحين بجزيرة "لانكاوي" أن وقت زيارة السائح للمرة الأولى قصير بالمقارنة مع السائح المتكرر، وربما يرجع ذلك إلى رغبة السائح لأول مرة في زيارة العديد من الأماكن خلال رحلته، لكن الدراسة أظهرت أن السائح المتكرر يشعر برضا أكبر عن تجربته السياحية مقابل السائح لأول مرة.

برشلونة

وأشارت الدراسة أيضًا إلى دولة إسبانيا التي تعمل على استقطاب ولاء السائحين وتشجيعهم لإعادة زيارة بلادها وفقًا للمناطق الجغرافية بها. فبرشلونة على سبيل المثال تستقبل حوالي 46.4% من الزوار نتيجة ثقافة وعمارة وطبيعة الشعب البرشلوني الودودة التي تشجع الزوار على تكرار زيارتهم. مضيفة أن رغبة الزوار في البحث عن تجارب ومواقع جديدة بعيدة عن المعالم السياحية المزدحمة أحد أسباب السياحة المتكررة في برشلونة.

كما أوضحت الدراسة أن معدل الإنفاق اليومي للسائح في أسبانيا يزداد بزيادة معدلات الدراسة حيث يرتفع من77.89 يورو يوميًا في الزيارة الأولى إلى 89.29 يورو يوميًا في الزيارة الخامسة، وهو ما يؤكد على أهمية السياحة المتكررة في زيادة الناتج من السياحة للدولة بغض النظر عن الأعداد المستهدفة للزيارة.