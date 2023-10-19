برلماني: الدعوة لحشد شعبي أمام النصب التذكاري رسالة رفض حاسمة للاعتداءات الإسرائيلية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدفاع في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة على الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب، ستنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عملًا بالفقرة الأخيرة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما ستشهد تفويضًا شاملًا للرئيس السيسي، للدفاع عن الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

رفض حاسم لاعتداءات الاحتلال

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الشعب المصري لحشد شعبي غدًا الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، خير دليل على الرفض الحاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيد لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها‫.‬

وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن الشعب المصري بكل أطيافه يؤيد الرئيس السيسي؛ للدفاع عن الأمن القومي المصري، مما يمثل رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

موقف تاريخي

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن موقف مصر تاريخي وثابت من دعم القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري لن يألوا أي جهدا فى حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأفعال الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال تخطت المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.