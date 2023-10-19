الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: قضية الإعاقة تشهد طفرة كبيرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية

نيفين القباج
نيفين القباج

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أدمن وممثلات "جروب الزوجة المعاقة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، وقيادات العمل بالوزارة فى مجال الإعاقة.

 

الجمع بين المعاشين

 

وتناول اللقاء توجيهات رئيس الجمهورية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث جمع الزوجة ذات الإعاقة المتزوجة بين معاش والدها أو والدتها المتوفيين، وكذلك دراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوقهم، بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة، وذلك مع حرص الدولة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قضية الإعاقة تشهد طفرة كبيرة من الاهتمام فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فيما يخص المرأة ذات الإعاقة المتزوجة، ومطالبتها بمعاش والدها أو والدتها المتوفيين، حيث وجّه رئيس الجمهورية بدراسة حصول هذه الفئة على حقوقها وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك.  

وأضافت القباج أن الوزارة تكثف من جهدها فى ذلك، وتم وضع عدد من المحاور والآليات التي يتم العمل عليها، تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

 

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وعبّر أدمن وممثلات "جروب الزوجة المعاقة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تقديرهن لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مؤكدات أنهن يقدرن جهود الدولة وحرصها على حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها الأشخاص ذوو الإعاقة، آملات سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في حصولهن على معاش الوالد أو الوالدة نظرًا للظروف التي يعيشن بها، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاعاقة التواصل الاجتماعي محمد عمر القماري

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