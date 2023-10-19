"مستقبل وطن": أمن مصر القومى خط أحمر.. والمصريون مع الرئيس السيسى

قال علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن الحزب يدعم ويؤيد بشكل كامل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عابد في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار" أن الأمن القومي المصري خط أحمر وأيضًا أمن الشعب الفلسطيني خط أحمر، مشيرًا إلى ما يحدث من اعتداءات سافرة غير مبررة.

علاء عابد: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة

وتابع: "الجانب الإسرائيلي يستخدم المعدات العسكرية ضد المدنيين العُزل وترتكب جرائم حرب لا تسقط بالتقادم"، مطالبًا بتقديم كل من ارتكب تلك المذابح للمحكمة الدولية لمحاكمتهم على ما يرتكبونه ضد الشعب الفلسطيني.

واستكمل: "نؤكد دعمنا لكل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري خرج ليؤكد وقوفه بجانب قيادته السياسية فيما اتخذه من قرارات".

وأكد عابد أن العالم صامت أمام المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن العالم يتعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية في المعايير.